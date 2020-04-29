‘‘فلسطينيو الداخل‘‘ يرفضون ‘‘إعادة الطلاب للمدارس‘‘

واستهجنت اللجنة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، اتخاذ وزارة "التعليم" الإسرائيلية، القرار في ظل ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس في البلاد، وازدياده بشكل مقلق في البلدات الفلسطينية على وجه الخصوص.



وأعربت عن استغرابها من القرار الذي يبدأ تطبيقه على ذوي الاحتياجات الخاصة، متجاهلة كونهم أكبر فئة بحاجة لعناية واهتمام خاص، إذ أنهم أكثر عرضة للعدوى بسبب عدم قدرتهم على الالتزام بالتعليمات وتوصيات وزارة الصحة، بشأن النظافة الشخصية، كما أكدت اللجنة.



وحذرت من أن أفراد الطواقم التدريسية معرضون كذلك للعدوى بسبب قربهم من الطلاب والحاجة الماسة للتعامل معهم بشكل مباشر، مشيرة إلى أن مباني المدارس أيضا بحاجة لتجهيزات لمثل هذا الوضع، فهناك مدارس تفتقر لأدنى الظروف الصحية والبيئية.



وأشارت اللجنة إلى أنها طالبت بعودة الطلاب يوم 1 حزيران/ يونيو المقبل، واستمرار الدراسة لغاية نهاية شهر تموز/ يوليو المقبل أو حتى 15 آب/ أغسطس المقبل، وذلك بعد فحص الأوضاع الصحية والبيئية في حينه لتفشي الفيروس.



وارتفع إجمالي الوفيات في فلسطين المحتلة، جراء الإصابة بالفيروس حتى مساء الثلاثاء إلى 210، فيما بلغ عدد المصابين 15 ألفا و728.



فيما بلغ عدد المصابين الفلسطينيين في الداخل المحتل، نحو 660 حالة (دون البلدات المختلطة).