طرد مدمرة امريكية من المياه الاقليمية الصينية

ونقلت مصادر عن المتحدث باسم الجيش الصيني قوله، إن "المدمرة الصاروخية الأمريكية "يو إس إس باري" اخترقت المياه الإقليمية الصينية قبالة جزر شيشا، وأن قوات البحرية وسلاح الجو قامت بمتابعة مسارها وحذرتها وطردتها"، بحسب صحيفة Global Times الصينية.



وأضاف المتحدث أن "الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها الولايات المتحدة تعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وسيادة الصين ومصالحها الأمنية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تزيد بشكل متعمد حدة المخاطر الأمنية في المنطقة، وحث الحكومة الأمريكية على "التركيز على احتواء تفشي فيروس كورونا في الداخل بدلا من زعزعة الأمن والسلام الإقليميين".