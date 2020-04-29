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الأربعاء 29 نيسان 2020 ساعة 20:02
الملك الأردني يهاتف الرئيس الشيشاني بشأن كورونا
وأشاد ملك الأردن، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الشيشاني اليوم الأربعاء، بعمق العلاقات الثنائية مع روسيا، والحرص على توسيع التعاون في شتى الميادين.
كما تبادل التهاني مع الرئيس الشيشاني قديروف بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
859774
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