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الأربعاء 29 نيسان 2020 ساعة 21:59

عشرات المستوطنين يقتحمون خربة طانا شرق نابلس

عشرات المستوطنين يقتحمون خربة طانا شرق نابلس
وأفاد شهود عيان، أن قرابة خمسين مستوطنا اقتحموا منطقة العين في خربة طانا، ضمن محاولاتهم الحثيثة للسيطرة عليها.

وتقع خربة طانا على بعد خمسة كيلو مترات من بلدة بيت فوريك، ويبلغ عدد سكانها قرابة250 مواطن، يعمل أغلبهم في تربية ورعي المواشي والزراعة، وتتعرض لاقتحامات متكررة من المستوطنين والاحتلال بهدف تهويدها وطرد المواطنين منها.

وتقيم قوات الاحتلال نحو 503 بؤرة استيطانية منها 474 في الضفة، و29 في القدس، تشكل مساحتها أكثر من 46% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، يقطن فيها قرابة 800 ألف مستوطن، ينفذون اعتداءات شبه يومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
رقم : 859801
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