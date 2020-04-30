الصفحة الرئيسية
0
الخميس 30 نيسان 2020 ساعة 07:35

مجلس الأمن يصدر بيانا يؤكد على وحدة اليمن

مجلس الأمن يصدر بيانا يؤكد على وحدة اليمن
وأصدر مجلس الأمن الدولي بيانا ردا على إعلان المجلس الإنتقالي المدعوم إماراتيا الحكم الذاتي للجنوب. واعرب المجلس في البيان عن قلقه الشديد إزاء إعلان “المجلس الانتقالي الجنوبي” الإدارة الذاتية لجنوب اليمن.

واكد المجلس التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.. داعيا المجلس الانتقالي وحكومة المستقيل هادي للتعجيل بتنفيذ اتفاق الرياض.

وأضاف: قلقون من أن تصرفات المجلس الانتقالي قد تشتت جهود مارتن غريفيث بشأن وقف إطلاق النار.

وحث المجلس في البيان الاطراف اليمنية على تعزيز مشاركتها للتوصل إلى اتفاق بشأن مقترحات غريفيث.. داعيا الاطراف اليمنية الى وقف الأعمال العدائية المستمرة والاتجاه الى مواجهة تفشي فيروس كورونا خاصة بعد ظهور حالات اصابة جديدة في عدن.
رقم : 859837
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ماذا يعمل أسطول ‘‘باتان‘‘ الأمريكي بالقرب من المياه الاقليمية الإيرانية؟
ماذا يعمل أسطول ‘‘باتان‘‘ الأمريكي بالقرب من المياه الاقليمية الإيرانية؟
مؤسسة فكرية بريطانية: عملية الانتقام لقاسم سليماني قد بدأت للتو
مؤسسة فكرية بريطانية: عملية الانتقام لقاسم سليماني قد بدأت للتو
30 نيسان 2020
واشنطن وإخفاء خسائرها في الشرق الأوسط.. الأسباب والتداعيات
واشنطن وإخفاء خسائرها في الشرق الأوسط.. الأسباب والتداعيات
30 نيسان 2020
بعد تطهير الجوف.. اليمن يحذر العدوان من التصعيد
بعد تطهير الجوف.. اليمن يحذر العدوان من التصعيد
30 نيسان 2020
الانتقالي والانخراط في مخطط تحالف العدوان على اليمن
الانتقالي والانخراط في مخطط تحالف العدوان على اليمن
29 نيسان 2020
الحملة الاعلامية الأمريكية على لواء فاطميون.. لماذا؟
الحملة الاعلامية الأمريكية على لواء فاطميون.. لماذا؟
29 نيسان 2020
روحاني:قواتنا المسلحة تبقى الحارسة لأمن الخليج العربي
روحاني:قواتنا المسلحة تبقى الحارسة لأمن الخليج العربي
29 نيسان 2020
إيقاف حكم الإعدام بمملكة آل سعود يُظهر جبل الجليد
إيقاف حكم الإعدام بمملكة آل سعود يُظهر جبل الجليد
29 نيسان 2020
إرسال القمر الصناعي العسكري الإيراني إلى الفضاء
إرسال القمر الصناعي العسكري الإيراني إلى الفضاء
29 نيسان 2020
قائد الثورة يوافق على طلب روحاني تحرير اسهم ‘‘العدالة‘‘
قائد الثورة يوافق على طلب روحاني تحرير اسهم ‘‘العدالة‘‘
28 نيسان 2020
مناورة برية كبرى للجيش الايراني بعد شهر رمضان
مناورة برية كبرى للجيش الايراني بعد شهر رمضان
28 نيسان 2020
ما تداعيات قرار نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية؟
ما تداعيات قرار نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية؟
28 نيسان 2020
غريفيث يُمهد لهدنة ملغومة.. فهل يُكتب لها النجاح؟
غريفيث يُمهد لهدنة ملغومة.. فهل يُكتب لها النجاح؟
28 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن