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الخميس 30 نيسان 2020 ساعة 07:51
حول رفع الحظر التسليحي رضائي:

موقف أميركا والاتحاد الاوروبي ليس ملزما لايران

موقف أميركا والاتحاد الاوروبي ليس ملزما لايران
وفي تصريح متلفز قال رضائي: سينتهي قريبا الحظر التسليحي الدولي المفروض على ايران وبعدها ليس بامكان احد ان يمنعنا من ذلك.

وفي جانب اخر من تصريحه قال امين مجمع تشخيص مصلحة النظام دون ذكر اسم دولة ما: ان بعض الدول العربية ترضخ للابتزاز الاميركي وترفض جميع المبادرات وتصر على العداء لايران.

وبشان طبيعة تصعيد التوتر في مياه الخليج الفارسي من قبل اميركا، اعتبر رضائي ان القضية ناجمة عن تغيير القادة البحريين الاميركيين في المنطقة ودخولهم مياه الخليج الفارسي وقال، انه وبسبب تعقيدات منطقة الخليج الفارسي لا يمر القادة الجدد بالطرق الصحيحة وهو ما حدث ايضا قبل عدة ايام.

وحول تفاصيل الحادث قال، انه حينما كانت هنالك سفينة وعدة زوارق ايرانية مكلفة بتحديد المياه الاقليمية اطلعت على دخول سفينة حربية اميركية الى المياه الاقليمية الايرانية كانت قد سلكت الطريق الخطأ بسبب عدم معرفتهم بالمنطقة حيث ردت عليهم القوات الايرانية وانتهت القضية.

وحول التهديد الذي اطلقه ترامب بانه وجّه الاوامر لقوات البحرية الاميركية باطلاق النار على الزوراق الايرانية ان اقتربت هذه الزوارق منها قال رضائي: ان الجميع يعرفون ترامب باعتباره شخصا مقامرا ويطلق التهديدات الا انه لا يفعل شيئا.

وتابع قائلا، لقد شهدنا اداءه ولكن لو اراد تنفيذ تهديداته التي اطلقها فاننا مثلما عملنا في الهجوم على قاعدة "عين الاسد" في العراق سنرد عليهم بكل قوة وحزم.

وقال رضائي، ان اوضاع السفن الحربية الاميركية مضطربة ورغم ان مسؤولي واشنطن يدّعون بان 6 الاف من قواتهم في هذه السفن قد اصيبوا بفيروس كورونا الا انه وفقا لبعض المعلومات يبلغ عدد المصابين فيها 16 الف عنصر.
رقم : 859838
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