تركيا تهدم منازل أهالي ريف الحسكة لتوسيع نقاط المراقبة

وحسب مصدر رسمي قالت مصادر محلية في الحسكة الاربعاء، ان قوات الاحتلال التركي واصلت ممارساتها الإرهابية بحق الأهالي بريف الحسكة وأقدمت على هدم عدد من منازلهم وتخريب ممتلكاتهم لتعزيز ما يسمى نقاط المراقبة التي أنشأتها في قريتي الداوودية وعنيق الهوى التابعتين لناحية أبو راسين بريف المدينة الشمالي الشرقي.



وأشارت المصادر إلى أن القوات التركية أقدمت أيضاً على طرد من بقي من الأهالي في قرية عنيق الهوى خارج القرية.



وكانت القوات التركية ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية قد اعتدوا في وقت سابق الثلاثاء بمختلف أنواع الأسلحة على قرى الداوودية وتل مندل وعنيق الهوى بريف الحسكة الشمالي الشرقي ما تسبب بوقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم.



ومنذ عدوانها على الأراضي السورية في التاسع من تشرين الأول الماضي أقدمت قوات النظام التركي ومرتزقته من الإرهابيين على تنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالي ودمرت البنى التحتية والمرافق الخدمية ما أدى إلى نزوح كبير للمدنيين باتجاه مدينتي الحسكة والقامشلي.