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الخميس 30 نيسان 2020 ساعة 08:23

وزير الأوقاف الاردني: المساجد ستبقى مغلقة لآخر رمضان

وزير الأوقاف الاردني: المساجد ستبقى مغلقة لآخر رمضان
وأضاف الخلايلة: "أن قرار إغلاق المساجد جاء لمنع تفشي وباء كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وبالتالي لا يوجد أي قرار حتى الآن بفتحها، فإنها ستبقى مغلقة حتى آخر الشهر الفضيل".

وأعلنت الأردن، يوم أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 451 حالة، بعد تسجيل إصابتين جديدتين لقادمين من الخارج.

ووفقا لوكالة عمون الإخبارية، قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر إن لم يتم تسجيل أي اصابة جديدة بفيروس كورونا داخل الأردن اليوم الأربعاء، فيما تم تسجيل اصابتين لسائقين من جنسية عربية على الحدود.
رقم : 859845
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