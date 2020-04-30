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الخميس 30 نيسان 2020 ساعة 08:25
الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا بدون وفيات
وقالت لجنة الصحة الوطنية إن حالات الإصابة الجديدة كلها لأشخاص قادمين من الخارج.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 82862، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
859846
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