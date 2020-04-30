الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا بدون وفيات

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن حالات الإصابة الجديدة كلها لأشخاص قادمين من الخارج.



وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 82862، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.