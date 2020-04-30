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الخميس 30 نيسان 2020 ساعة 09:57

السعودية تسمح الدخول والخروج من القطيف

السعودية تسمح الدخول والخروج من القطيف

ونقلت مصادر محلية عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، قوله إنه تحقيقا لتوصيات الجهات الصحية؛ فقد تقرر، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 7 رمضان 1441هـ، السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها.

وأضاف أنه سيستمر بالسماح بالتجول من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.

وحتى مساء الأربعاء، سجلت المملكة 21 ألفا و 402 إصابة بفيروس "كورونا" الجديد، توفي منهم 157، بينما تعافى 2953، بحسب موقع "وولد ميتر" العالمي.
رقم : 859866
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