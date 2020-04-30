الصفحة الرئيسية
0
الخميس 30 نيسان 2020 ساعة 12:29

أسرى فلسطين : 40 حالة اعتقال منذ بداية شهر رمضان

أسرى فلسطين : 40 حالة اعتقال منذ بداية شهر رمضان
الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" أوضح بان الاحتلال يعرض حياة الفلسطينيين للخطر الشديد باستمرار الاعتقالات في هذه الظروف الاستثنائية نتيجة انتشار جائحه كورونا، حيث يواصل سياسة الاعتقالات متجاهلاً كل المخاطر التي تحدق بالمعتقلين جراء عملية الاعتقال وما يرافقها من اختلاط بالجنود والمحققين وغيرهم.

وأضاف الأشقر بأن قوات الاحتلال واصلت خلال هذا الشهر الفضيل عمليات الاقتحام لمدن وقرى الضفة الغربية والقدس ومداهمة المنازل وتفتيشها والاعتداء على المواطنين، واعتقلت العشرات من بينهم اطفال قاصرون، واسرى محررون، نصفهم من مدينة القدس المحتلة .

وأشار الأشقر ان من بين المعتقلين خلال رمضان 6 اطفال قاصرين جميعهم من مدينة القدس اصغرهم الطفل "عمر أبو سبيتان" 14 عاماً ، واعتقل خلال مواجهات في حي الطور بالقدس، كذلك اعتقلت نجل النائب المبعد عن القدس "احمد عطون" ونقلته الى التحقيق .

كذلك استدعت مخابرات الاحتلال زوجة الشهيد "مصباح أبو صبيح" للتحقيق مها في غرف 4 بمركز سجن وتحقيق "المسكوبية" بد اقتحام منزلها وترك بلاغ لها بالحضور ، وهى والده الاسير "صبيح" والذى لا يزال يخض للتحقيق منذ اعتقاله قبل 3 اسابيع .
فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنة فلسطينية خلال مرورها قرب إحدى المستوطنات غرب جنين، وزعم بأنها حاولت التسلل إلى مستوطنة (ميفو دوتان)، وأطلقت سراحها بعد التحقيق لساعات .

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال المحامي "عمرو زياد السلعوس" من نابلس، بعد توقيف مركبته أثناء توجهه إلى عمله على حاجز عسكري بالقرب من مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي المواطنين شمال مدينة البيرة، و اعتقلت الناشط المقدسي " محمد شلبي" بعد مداهمه منزله بالبلدة القديمة في القدس المحتلة .

وطالب أسرى فلسطين بتدخل المؤسسات الحقوقية والإنسانية للضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقالات التي تمارسها بحق الفلسطينيين، التى تعتبر استنزاف بشرى دائم، وخاصه في هذه الظروف الطارئة مما يشكل خطر على حياتهم .
 
رقم : 859903
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الخليج الفارسي بيتنا ومكان تواجد الشعب الايراني العظيم
الخليج الفارسي بيتنا ومكان تواجد الشعب الايراني العظيم
الرئيس روحاني: نواجه الحظر ومؤامرات الأعداء وكورونا معاً
الرئيس روحاني: نواجه الحظر ومؤامرات الأعداء وكورونا معاً
30 نيسان 2020
ماذا يعمل أسطول ‘‘باتان‘‘ الأمريكي بالقرب من المياه الاقليمية الإيرانية؟
ماذا يعمل أسطول ‘‘باتان‘‘ الأمريكي بالقرب من المياه الاقليمية الإيرانية؟
30 نيسان 2020
مؤسسة فكرية بريطانية: عملية الانتقام لقاسم سليماني قد بدأت للتو
مؤسسة فكرية بريطانية: عملية الانتقام لقاسم سليماني قد بدأت للتو
30 نيسان 2020
واشنطن وإخفاء خسائرها في الشرق الأوسط.. الأسباب والتداعيات
واشنطن وإخفاء خسائرها في الشرق الأوسط.. الأسباب والتداعيات
30 نيسان 2020
بعد تطهير الجوف.. اليمن يحذر العدوان من التصعيد
بعد تطهير الجوف.. اليمن يحذر العدوان من التصعيد
30 نيسان 2020
الانتقالي والانخراط في مخطط تحالف العدوان على اليمن
الانتقالي والانخراط في مخطط تحالف العدوان على اليمن
29 نيسان 2020
الحملة الاعلامية الأمريكية على لواء فاطميون.. لماذا؟
الحملة الاعلامية الأمريكية على لواء فاطميون.. لماذا؟
29 نيسان 2020
روحاني:قواتنا المسلحة تبقى الحارسة لأمن الخليج العربي
روحاني:قواتنا المسلحة تبقى الحارسة لأمن الخليج العربي
29 نيسان 2020
إيقاف حكم الإعدام بمملكة آل سعود يُظهر جبل الجليد
إيقاف حكم الإعدام بمملكة آل سعود يُظهر جبل الجليد
29 نيسان 2020
إرسال القمر الصناعي العسكري الإيراني إلى الفضاء
إرسال القمر الصناعي العسكري الإيراني إلى الفضاء
29 نيسان 2020
قائد الثورة يوافق على طلب روحاني تحرير اسهم ‘‘العدالة‘‘
قائد الثورة يوافق على طلب روحاني تحرير اسهم ‘‘العدالة‘‘
28 نيسان 2020
مناورة برية كبرى للجيش الايراني بعد شهر رمضان
مناورة برية كبرى للجيش الايراني بعد شهر رمضان
28 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن