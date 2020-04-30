مقرارات جديدة لخلية الازمة العراقية.. فردي وزوجي وحجر مناطقي

وقال رﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ووزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان "اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳﺰال ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت المستمرة ﻟﺨﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ، إذ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻗﺮارات ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺰوﺟﻲ واﻟﻔﺮدي".



واضاف ان "اﻟﻌﺮاق اﻟﻴﻮم ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان إﺻﺎﺑﺎت وﻓﻖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ العالمية، وﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أﻣﻴﺮﻛﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول - ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ- ﺑﺄﻋﺪاد المرضى واﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺎﺛﻠﻮا ﻟﻠﺸﻔﺎء والمتوفين أﻳﻀﺎ"، ﻣﺒﻴﻨا "وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻮزارة وﺗﺘﻤﺜﻞ بتزايد أﻋﺪاد العراقيين الراغبين ﺑﺎﻟﻌﻮدة اﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ".



وتابع ان"اﻟﻮزارة ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء لتقييم اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺮاق"، ﻣﺆﻛﺪا "ﻋﺪم اﻟﺬﻫﺎب ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺳﻴﺘﻢ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﺗﺮاﺟﻌﻴﺔ".