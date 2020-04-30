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الخميس 30 نيسان 2020 ساعة 12:43

الرئيس روحاني: نواجه الحظر ومؤامرات الأعداء وكورونا معاً

الرئيس روحاني: نواجه الحظر ومؤامرات الأعداء وكورونا معاً
وفي تصريحه اليوم الخميس خلال مراسم افتتاح مشاريع وطنية لوزارتي الطاقة والزراعة في محافظة ايلام غرب ايران عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة قال الرئيس روحاني، ان هذا العام مهم جدا اذ اننا نواجه الحظر ومؤامرات الاعداء من جانب وفيروس كورونا من جانب اخر.

واضاف، ولكن علينا ان نحول هذا العام الى عام قفزة الانتاج ومثلما اكد سماحة قائد الثورة علينا ان نقوم في هذا العام بخطوة خاصة في قطاعات الانتاج سواء الزراعية او الصناعية او الخدمية او غيرها.

واردف قائلا، علينا هذا العام ان نضع ايدينا بايدي البعض ونتكاتف ليكون عام قفزة الانتاج وان يدرك الاعداء بان الشعب الايراني المقتدر لن يستسلم امام مؤامراتهم.

كما هنأ رئيس الجمهورية بيوم العمال، مشيدا بجهودهم الدؤوبة في مجال الانتاج وقال، رغم ان الاعوام الماضية خاصة العام الجاري كان عاما صعبا لكل المواطنين في ظل المشاكل الناجمة عن مرض كورونا لسلامتهم وعملهم الا ان العمال الاعزاء كانوا نشطين في مصانعهم وعملوا بكل قواهم على تلبية احتياجات البلاد.

روحاني : حققنا الاكتفاء الذاتي بانتاج القمح للسنة الخامسة

هذا واعلن الرئيس روحاني عن تحقيق الاكتفاء الذاتي بانتاج القمح للسنة الخامسة على التوالي ، موضحا ، بان على مدى تاريخ ايران، قلما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي 5 سنوات متتالية.

وتتوقع ايران هذا العام انتاج 14 مليون طن من القمح المحلي، وشراء 11 مليون طن من المزارعين.

وأشار الى أن ومنذ عام 2013 ( بدء الولاية الاولى للرئيس روحاني)، تم اكمال وتدشين 24 سدا مائيا غربي ايران.

من جهة ثانية بيّن روحاني أن وبحسب تقرير البنك المركزي الايراني فان حجم إدخار الناس في البنوك شهد نموا، معلنا بالوقت ذاته عن طروحات هامة للغاية ستشهدها البورصة خلال الاسابيع والشهور القادمة.
رقم : 859913
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