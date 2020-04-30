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الخميس 30 نيسان 2020 ساعة 12:50

ترامب يقرر عدم تمديد قرار فرض إجراءات التباعد الاجتماعي

ترامب يقرر عدم تمديد قرار فرض إجراءات التباعد الاجتماعي
لا يبدو أن المؤشر الصعودي للإصابات والوفيات بسبب كوفيد 19 في الولايات المتحدة الأميركية في وارد التوقف أو التريث قليلا خلال الأمد المنظور على أقل تقدير.

فعدد الوفيات خلال 24 ساعة في البلد الأكثر تطورا في العالم تجاوز 2500، لتتجاوز الحصيلة الإجمالية بحسب الأرقام الرسمية 60800 شخص، أما الأرقام غير الرسمية بحسب صحيفة نيويورك تايمز فتقول إنها أكبر بكثير مما تعلنه السلطات.

وبغض النظر عن الرقم الصحيح إلا أن الأكيد هو أن حصيلة الوفيات بسبب تفشي مرض ما داخل الولايات المتحدة بدأت تقترب من الحصيلة الأسوا منذ عام 1967 عندما توفي نحو 100 ألف شخص بسبب الأنفلونز.

أما الرئيس دونالد ترامب المتهم من خصومه الديمقراطيين بالتقصير وعدم التعامل الصحيح مع وباء كورونا أعلن أنه لن يمدد قرار فرض القيود المتعلقة بالتباعد الاجتماعي المفروضة لمكافحة تفشي الفيروس والذي انتهى صباح الخميس.

وصرح دونالد ترامب قائلا إن: "الناس هنا يردون إعادة الفتح، ومن الخطير جدا مواصلة الحجر المنزلي.. سنبدأ الحركة بشكل واسع، مع كل الإجراءات التي اتخذناها يمكننا فعل ذلك."

كما جدد ترامب مهاجمة الصين في محاولة لحرف الأنظار عن نتائج تعامل إدارته مع الأزمة وقال إن الصين ستفعل كل ما بوسعها لتجعله يخسر الانتخابات الرئاسية القادمة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وأضاف أنه يبحث خيارات مختلفة فيما يتعلق بالعواقب وأن بإمكانه فعل الكثير.

ترامب ودون الأخذ بعين الاعتبار حجم الخسائر البشرية في بلاده هاجم منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن وقال إنه لا يتوقع أن تكون الانتخابات استفتاءاً على تعامله مع كورونا وانه لا يصدق استطلاعات الرأي القائلة بأن بايدن تقدم على ترامب بين الناخبين في عدة ولايات.

أما الاحتياطي الفدرالي فحذر من أن اقتصاد البلاد سيتراجع لمستوى غير مسبوق في الربع الثاني من العام الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا، وربط السيطرة على التراجع الاقتصادي بسرعة السيطرة على تفشي الفيروس.
رقم : 859917
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