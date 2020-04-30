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الخميس 30 نيسان 2020 ساعة 13:30

حمدوك: أفريقيا بكاملها متحفزة لمحاربة كورونا

حمدوك: أفريقيا بكاملها متحفزة لمحاربة كورونا
وشارك رئيس الوزراء السوداني، أمس الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس في الاجتماع المشترك لمكتب الاتحاد الأفريقي ورؤساء المنظمات والهيئات الاقتصادية الإقليمية التابعة للاتحاد الأفريقي، لبحث جائحة كورونا (COVID-19).

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء يوم أمس الأربعاء، أن الاجتماع ترأسه سيريل رامفوزا رئيس دولة جنوب أفريقيا رئيس الاتحاد الأفريقي، واستمع الاجتماع في افتتاحيته إلى ملخص من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي حول مجهودات مكتب الاتحاد الأفريقي لمحاربة المرض، كما استمع إلى تقرير حول تطورات المرض في أفريقيا من مدير مراكز مكافحة الأوبئة في أفريقيا جون نكينجاسونج.

وقدم رؤساء المجموعات والهيئات الاقتصادية الإقليمية التابعة للاتحاد الأفريقي تقارير حول قياسات المرض والتنسيق بين هذه المجموعات لمكافحة جائحة كورونا.

من جانبه، هنأ حمدوك رئيس الاتحاد الأفريقي لحنكته في قيادة الاتحاد الأفريقي في هذه الفترة العصيبة من عمر البشرية، كما أشاد بدور مفوضية الاتحاد الأفريقي بقيادة موسى فكي في التصدي لوباء كورونا.

وأوضح أن القارة بكاملها متحفزة لمحاربة الجائحة حتى القضاء عليها، مضيفا أن الإستراتيجية المُثلى يجب أن تكون لدعم المجتمعات الأكثر هشاشة كي تصل إلى درجة معقولة من اتباع النظام الصحي الجيد على المستويات القومية.

وأكد حمدوك، بوصفه رئيسًا لمنظمة إيجاد، أن المنظمة مصممة على ألا تترك خلفها أحدا خلال معركة التصدي للجائحة والانتصار عليها في نهاية المطاف، لافتا إلى أن استعداد المنظمة لمجابهة المرض يشمل خطة للمكافحة والوقاية للثلاثة أشهر القادمة.
رقم : 859927
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