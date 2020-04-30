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الخميس 30 نيسان 2020 ساعة 13:44
عون: اليوم للمرة الأولى تقر خطة اقتصادية - مالية
واعتبر عون ان "اليوم هو يوم تاريخي للبنان لأنه للمرة الأولى تقر خطة اقتصادية - مالية بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل يوديان بالبلد الى الخراب".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
859931
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