عون: اليوم للمرة الأولى تقر خطة اقتصادية - مالية

واعتبر عون ان "اليوم هو يوم تاريخي للبنان لأنه للمرة الأولى تقر خطة اقتصادية - مالية بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل يوديان بالبلد الى الخراب".