مقتل جندي ومدنيين باكستانيين بنيران هندية في كشمير

واتهم بيان للجيش الباكستاني الهند بـ"انتهاك غير مبرر لوقف إطلاق النار"، مبينا أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة طفل (10 سنوات) وسيدة أخرى.



من جهته، قال ديفيندر أناند، الناطق باسم الجيش الهندي، إن جنودا باكستانيين هاجموا القوات الهندية بأسلحة خفيفة وقذائف هاون في أربعة مواقع على الأقل، مساء الأربعاء.



واستدعت الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، دبلوماسيا هنديا للتعبير عن احتجاجها ورفضها "لخرق الهدنة" الذي يهدد عملية السلام في المنطقة.



وغالبا ما تتبادل القوات الهندية والباكستانية التهم بخرق الهدنة في منطقة كشمير المقسومة بين البلدين.