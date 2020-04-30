صحة كربلاء.. نجاح إستخدام بلازما الدم في علاج كورونا

وقال مدير قسم الأمور الفنية، الدكتور عدي السلامي في تصريح صحفي ، إنه "تم مؤخراً إستخدام بلازما الدم، أو بلازما النقاهة، لعلاج أحد مرضى فيروس كورونا ، بعمر ( 75 ) عاماً وكانت حالته حرجة جدا ، مما يُمهَد الطريق لعلاج مرضى أخرين من ذوي الحالات الحرجة للمصابين بالفيروس نفسه ، وذلك بعد ثبوت الكفاءة السريرية لهذا العلاج".



وأضاف السلامي ، إن " الدائرة ، إستندت في خطوتها هذه "إلى النتائج العلمية ، التي أكدت إحتواء بلازما الدم لدى المُتعافين من الفيروس على عدد كبير من الأجسام المناعية التي تسهم في دعم وتعزيز القوة المناعية للمريض الذي يعاني من مُضاعفات الإصابة بفيروس كوفيد-19" .



وأوضح " قمنا بوضع بروتوكول استخدام علاج بلازما الدم وفقا للمعايير العالمية " ، مؤكداً أنه تم " وضع شروط التبرع بالبلازما وتحديد المرضى الذين سوف يتلقون هذا النوع من العلاج".