انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب

وارتفعت حالات التعافي إلى 969 حالة، بعد تماثل 41 حالة جديدة للشفاء، فيما استقر عدد حالات الوفاة في 168 حالة.



وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 29 ألف و563 حالة.