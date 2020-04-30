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الخميس 30 نيسان 2020 ساعة 18:31

ايران ترد على أحدث مزاعم الخارجية الأمريکية بشأنها

ايران ترد على أحدث مزاعم الخارجية الأمريکية بشأنها
واشار عباس موسوي اليوم الخميس ، الى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول الحريات الدينية بالعالم وقال ان هذا التقرير تضمن مزاعم واهية ولا اساس لها عن ايران ولاسيما وضع اليهود في البلاد والتي لاتصدق على اي من الاديان القانونية والرسمية في الجمهورية الاسلامية الايرانية فهي مرفوضة .

وأضاف المتحدث باسم والخارجية: ان الادارة الاميركية كررت وفي اطار تقريرها الجديد المزاعم الواهية وغير الموثقة حول وضع الحريات الدينية في الجمهورية الاسلامية الايرانية وان مضمون هذا التقرير يكشف غياب المعرفة والادراك الصحيح عن الوضع في ايران في هذا المجال ويظهر اعتماد التقرير في اعداده على معلومات ومصادر غير معتبره ومناوئة لايران.

ورفض موسوي الادعاءات البعيدة عن الواقع والمغرضة لهذا التقرير ، واعتبر نشره بأنه تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، وشدد على أن مثل هذا الممارسات التدخلية من جانب الولايات المتحدة مدانة .

وقال موسوي إن مثل هذا التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للدول ونشر تقارير سطحية ضدهم في حين يُحرم الملايين من الفقراء والمشردين في شوارع مدن أمريكا المختلفة والذين يعيشون تحت خط الفقر ، من الحقوق الطبيعية والخدمات الطبية والعلاجية وقد أدى هذا الوضع ، الذي اتخذ شكلا مأساويا وكارثيا مع انتشار أزمة كورونا الرهيبة في هذا البلد ، إلى وفاة عشرات الآلاف من المواطنين الأمريكيين.

وأكد المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تحترم دائمًا في اطار دستورها حقوق الأقليات الدينية ، وقد منحتهم جميع الحقوق المدنية ، وخاصة المشاركة السياسية في عمليات البلاد واقامة شعائرهم الدينية.

وأضاف ان ايران ومنذ القدم تتميز وتتمتع بمجتمع متنوع الأديان والأعراق والثقافات واللغات الأصلية ، التي اختارت هذه الأرض كمكان وماوى لحياتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لآلاف السنين ومازال ابناء ايران بمختلف اديانهم ولغاتهم ومذاهبهم يشعرون بحلاوة هذا التنوع وجماله.
رقم : 859988
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