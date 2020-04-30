كمالوندي: وصول 38 طنا من الوقود النووي إلی محطة بوشهر

وعلق بهروز كمالوندي في افادة صحفية على تبديل وقود محطة بوشهر بالقول انه يجري سنويا وضع برنامج لتبديل وقود المحطة واجراء عمليات صيانة لها وهذه سمة لجميع محطات الطاقة النووية واضاف انه و بناء على طلب وزارة الطاقة ، ولكي لا نواجه مشاكل نقص الكهرباء ، نقوم بعملية تبديل الوقود في الفصول التي لانواجه فيها نقصا في الكهرباء والبرودة والحرارة الشديدة ، والآن وبسبب تفشي كورونا فاننا نقوم بذلك على مرحلتين ، وكلاهما في فصول لا نعاني فيها من نقص في الكهرباء .



وأضاف ان معظم أعمال الإصلاح والصيانة تجري على يد متخصصين إيرانيين، وسنستغني خلال العامين المقبلين عن وجود المتخصصين روس في هذا المجال.



وقال كمالوندي إن الشحنة الجديدة من الوقود المستورد إلى البلاد وصلت إلى بوشهر خلال رحلتين الأسبوع الماضي وأمس (الأربعاء 10 مايو) بالتعاون مع شركة روس أتوم الروسية وتزن الشحنة الجديدة 38 طنا من الوقود بنحو 4.5 في المائة أي ما يعادل 12 مليون برميل من النفط وستساهم في سد حاجة البلاد للكهرباء طيلة العام بطاقة الف ميغاواط .



وأشار كمالوندي الى ان تدشين محطة بوشهر ساهم حتى الان في توفير نحو 67 مليون برميل من النفط والذي قاد الى الحد من الملوثات بمقدار سبعة ملايين طن سنويا.