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الخميس 30 نيسان 2020 ساعة 21:21
الحديدة ..قوى العدوان تهاجم مواقع الجيش واللجان بحيس
وأفاد مصدر عسكري للمسيره أن زحف قوى العدوان ترافق مع قصف مكثف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع الجيش واللجان الشعبية في قرية مغازي بمديرية حيس محافظة الحديدة.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
860008
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