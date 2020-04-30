وزير الدفاع المصري يطالب قوات الصاعقة بالاستعداد القتالي

وبدأت الإجراءات بكلمة قائد قوات الصاعقة أشار فيها إلى أن "رجال قوات الصاعقة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدسات الوطن وأنهم يجددون العهد على بذل المزيد من الجهد للمحافظة على أعلى درجات الكفاءة القتالية متخذين كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل الظروف الراهنة".



وتابع وزير الدفاع المصري التوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لاصطفاف العناصر والإجراءات المنفذة أثناء رفع درجات الاستعداد القتالي للقوات.



ونقل زكي لرجال الصاعقة تهنئة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفال مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.



وأشار الفريق أول محمد زكي إلى أن مقاتلي قوات الصاعقة هم أحد الأذرع القوية التي ترتكز عليها القوات المسلحة لدعم قدرتها القتالية وحماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات، مؤكدا أنهم "يبذلون الجهد والعرق من أجل الحفاظ على تراب هذا الوطن وصون مقدساته، وأن القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ مهامها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة بالتزامن مع دعم جهود الدولة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا".



وطالب القائد العام مقاتلي الصاعقة بالحفاظ على روحهم المعنوية وضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتالي من أجل حماية حدود مصر في ظل ما تواجهه من تحديات خلال الفترة الحالية.