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الخميس 30 نيسان 2020 ساعة 21:53

بأشد العبارات..سوريا تعلق على قرار برلين بشأن حزب الله

بأشد العبارات..سوريا تعلق على قرار برلين بشأن حزب الله
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لسانا اليوم: تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات قرار الحكومة الألمانية باعتبار حزب الله "منظمة إرهابية".

وأضاف المصدر إن هذا القرار للحكومة الألمانية يجسد بشكل واضح رضوخها لإملاءات الصهيونية العالمية وتبعيتها المذلة للسياسات الأمريكية الداعمة لكيان الاحتلال الغاصب الأمر الذي يعبر بجلاء عن استمرار فقدان ألمانيا للسيادة والاستقلالية في سياستها الداخلية والخارجية التي فرضت عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وختم المصدر قوله إن سورية إذ تجدد التعبير عن الدور الريادي لحزب الله كأحد أبرز حركات المقاومة ضد الاحتلال فإنها ترى في هذا القرار الجائر للحكومة الألمانية وسام شرف للحزب واعترافا صريحا بدوره في مقاومة العدوان الاستيطاني الصهيوني وإجهاض المشاريع الغربية التي تستهدف الحقوق والمصالح العليا للأمة العربية.
رقم : 860012
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