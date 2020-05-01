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الجمعة 1 أيار 2020 ساعة 08:39

سقوط 4 قنابر هاون في محافظة الانبار العراقية

سقوط 4 قنابر هاون في محافظة الانبار العراقية
وقالت الخلية في بيان ان "أربع قنابر هاون سقطت خلف مديرية الطرق الخارجية في منطقة الكليو ١١٠ بمحافظة الأنبار ضمن قاطع الفوج الثاني طرق خارجية".

واضافت انها "لم تسفر عن وقوع اية خسائر تذكر".
رقم : 860060
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