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الجمعة 1 أيار 2020 ساعة 08:53

الاردن تتسلم منطقة ‘‘المغر‘‘ من الاحتلال بشكل رسمي

الاردن تتسلم منطقة ‘‘المغر‘‘ من الاحتلال بشكل رسمي
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية انتهاء الفترة الإضافية التي منحتها للمزارعين الاسرائيليين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إن الحكومة كانت سمحت لمزارعين إسرائيليين الدخول لمنطقة الغمر لفترة إضافية لحصاد محصولهم تحت القانون الأردني بشكل كامل وبعد الحصول على تأشيرات دخول وليس تحت النظام الخاص الذي انتهى العمل به في العاشر من تشرين الثاني العام الماضي، مضيفا "تنتهي هذه الفترة مساء " (الخميس).

وذكرت مصادر عبرية انه جرت يوم الخميس مراسم اغلاق الحدود بين الاحتلال والأردن في الغمر التي تمت اعادتها الى المملكة.

ودعا رئيس ما يسمى "المجلس الإقليمي هعرافا" في حديث لموقع مكان "الاسرائيلي" رئيس حكومة الاحتلال الى توفير مساحات ارض بديلة لهؤلاء المزارعين.

وكان الملك عبد الله الثاني أكد في العاشر من تشرين الثاني 2019، في خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامنة عشرة انتهاء العمل بالملحقين الخاصين في معاهدة السلام.

وكان الملحقان منحا الاحتلال حق استعمال في أراضي منطقتي الباقورة والغمر اللتين استعادتهما المملكة عند توقيع معاهدة السلام، وقررت المملكة إنهاء العمل بهما بعد انتهاء مدتهما.

وتبلغ مساحة منطقة الغمر 4235 دونما وهي أراض مملوكة لخزينة الدولة الأردنية.
رقم : 860065
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