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السبت 2 أيار 2020 ساعة 08:28

الأدميرال تنكسيري : ليس أمام امريكا سوى مغادرة المنطقة

الأدميرال تنكسيري : ليس أمام امريكا سوى مغادرة المنطقة
و قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري، علي رضا تنكسيري، في حوار إذاعي: نرى آفاقا مشرقة لمنطقة الخليج الفارسي. على الأمريكان أن يغادروا المنطقة، لأنه بذهابهم ستكون المنطقة خالية من المشكلات وسيستتب الأمن في الخليج الفارسي".

وأَضاف تنكسيري أن وجود الأمريكان في المنطقة يهدف إلى إثارة التوتر وتأجيج الأوضاع، وأنهم يتسببون في زعزعة الأمن أينما ذهبوا، ووجودهم في منطقة الخليج الفارسي أدى إلى زعزعة الأمن بها بعدما كانت هادئة.

وأشار إلى أن الوضع الحالي يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته إلى إلقاء اللوم على الآخرين، مضيفا: "هذا الإسقاط في الخليج الفارسي إنما هو تبرير للوجود غير المشروع".

وتابع: "شعوب المنطقة تيقظت، وأول خروج للأمريكان سيكون من العراق، وإن شاء الله ستبدأ الدول الأخرى هذه الوتيرة. وجود أمريكا مرفوض منذ 40 عامًا، والجمهورية الإسلامية ليست بصدد إثارة الصراع مع أحد في المنطقة".

وأكد قائد القوة البرية للحرس الثوري، بما أن منطقة الخليج الفارسي بيتنا، فنحن لسنا بصدد تأجيج النار في بيتنا، ولكننا نرفض أن تتعرض قوارب الصيد الايرانية للتفتيش من قبل الأميركان، وكذلك تحليق المروحيات الأميركية فوق منصاتنا النفطية، ونرفض الإستهزاء بحقوقنا.

وبشأن المواجهة الأخيرة بين الزوارق السريعة للقوة البحرية للحرس الثوري وبين البوارج الأميركية في الخليج الفارسي، قال الأدميرال تنكسيري: انهم دخلوا في نطاق منطقة تدريباتنا، في حين أنه تم الإعلان مسبقا ان تدريبات ستجري في هذه المنطقة، إلا أنهم بصدد زعزعة الأمن بهذه الإجراءات، ولذلك أخطرناهم ليخرجوا من المنطقة.

ولفت إلى أن الاميركان لا يراعون قوانين الملاحة، مشيرا الى استهدافهم قبل سنوات سفينة إماراتية وقتل اثنين من البحارة الهنود على متنها، متسائلا: لماذا يجب ان يرى الأميركان أنفسهم محقين في إجراء مناورات وقتما يشاؤون؟

وصرح: اننا اليوم كالصقر نلاحق الأميركان اينما يتواجدون في كل نقطة من الخليج الفارسي ومضيق هرمز، كما ان اخواننا في الجيش يلاحقونهم في بحر عمان. فالقوات البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية ترصد كل تحركات الأميركان في بحر عمان والخليج الفارسي.

وأردف الأدميرال تنكسيري: إن الأميركان في حالة أفول، وهم يتحطمون من الداخل، ولكنهم يكابرون ويسعون لاستعراض هيبتهم الخاوية أمام شعوب المنطقة المضهدة.
رقم : 860200
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