ارتفاع غير مسبوق في اعداد مصابي فيروس كورونا بالسودان

ووصل عدد الإصابات إلى 533 والوفيات 36 مقابل شفاء 46 مريضا فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19.



وقبل اليوم كان أكبر عدد سجل سابقا 67 أما اليوم 91 بمعدل زياده 30٪ لأول مرة.