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السبت 2 أيار 2020 ساعة 08:40

الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بمحافظة تعز اليمنية

الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بمحافظة تعز اليمنية
وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ،“تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا هي الأولى في محافظة تعز لمواطن في العقد الرابع من العمر.

وأضافت أن “الحالة تتلقى الرعاية الصحية في أحد مراكز الحجر الصحي بالمحافظة وأنه قد تم اتخاذ الاجراءات من قبل فرق الترصد ومكتب الصحة تجاه المخالطين للمريض”.
كما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة هادي تأكيد الإصابة بفيروس كورونا بتعز.

يذكر أن الأربعاء الفائت، أعلنت حكومة هادي ومنظمة الصحة العالمية تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في عدن جنوب اليمن منها حالتي وفاة، وفي 10 أبريل/ نيسان الجاري، رصدت حالة واحدة بالفيروس، بمحافظة حضرموت شرق اليمن، وتم إعلان شفائها مؤخرا.

من جهة اخرى قدم رئيس لجنة الطوارئ لمواجهة كورونا في تعز مناطق سيطرة العدوان الوكيل أول "عبدالقوي المخلافي"، قدم استقالته مساء الجمعة من منصب رئيس للجنة الطوارئ.

وأشار في تغريدات له عبر تويتر أن اللجنة تعمل في ظل شحة الإمكانات والتجهيزات اللازمة.

وتأتي استقالة المخلافي عقب رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المحافظة. فيما تشهد المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال حالة من الفوضى وتردي الخدمات الصحية في ظل وصول رحلات شبه مستمرة من دول العدوان الإماراتي والسعودي إلى عدن وحضرموت دون إجراءات صحية احترازية لمنع تفشي الوباء كون قيادات المرتزقة لا تملك قرارا بمنع اوايقاف الرحلات القادمة وسط احتدام الصراع بين مايسمى حكومة هادي والمجلس الانتقالي المدعوم امارتيا على النفوذ والمصالح والسيطرة على المؤسسات والمرافق الحكومية وخصوصا بعد إعلان الانتقالي بيانه الأخير بإعلان الإدارة الذاتية للمناطق الجنوبية.
رقم : 860208
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