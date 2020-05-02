بمناسبة عيد العمال العالمي..المشاط يهنئ عمال اليمن

وقال الرئيس المشاط في تهنئته بهذه المناسبة” إن من دواعي الافتخار أن أتوجه اليوم- من خلالكم- بالتهنئة والتبريكات لكافة عمال الجمهورية اليمنية المخلصين الأحرار بهذه المناسبة العمالية”.



وأشاد المشاط بالمهارات العمالية الوطنية وما تمتلكه من قدرة عالية على التكيف مع مختلف الظروف وبصورة مبهرة كما وكيفا وبحسب الإمكانات المتاحة في العديد من مجالات العمل المحفوفة بالكثير من الصعوبات والعوائق التي صنعتها قوى العدوان الغاشم وأدواته .



وأوضح الرئيس المشاط، أن استهداف القطاعات الإنتاجية كان وما يزال من أولويات قوى الهيمنة وأدواتها العدوانية طوال الخمس السنوات الماضية، وهو ما تجلى بوضوح من خلال ما قدمته القوى العاملة في بلادنا من تضحيات كبيرة على درب الصمود تمثلت في آلاف الشهداء ومئات المصانع والمعامل والمشاريع التي دمرها العدوان وما ترتب على ذلك من خسائر فادحة وأضرار اقتصادية شاملة.



وأكد أن اليمن بلد يمتلك من عناصر الإنتاج الكثير، وعلى رأسها القوة البشرية الكفؤة والفاعلة.



وأضاف “نؤمن بقدرتكم على تجاوز هذه المرحلة انطلاقا من قيمنا الدينية التي تقدس مفاهيم العمل والعطاء، وقد اكتسبتم المزيد من الصلابة العملية والاحترافية المهنية لتحققوا بفضل الله الكثير من الانتصارات في معركة البناء على غرار ما تحقق في معركة الثبات والصمود”.



وقال “مثلما استطاع أبطال القوات المسلحة خلال الخمس السنوات أن ينتقلوا من نقطة الصفر في الإنتاج إلى الاكتفاء النسبي في الصناعات العسكرية فإن أبناء الشعب اليمني العظيم على كل ترابه الطاهر سيثبتون تفانيهم وإخلاصهم في اليمن الجديد”.



واختتم الرئيس المشاط تهنئته بالقول “يجب أن نعمل لامتلاك حس الإنتاج والوعي الاستراتيجي بأهمية الجانب الاقتصادي لكي نكون أمة قوية تستطيع النهوض على قدميها في مواجهة الأعداء والتحديات والأخطار”.