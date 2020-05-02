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السبت 2 أيار 2020 ساعة 08:45

الهند تمدد العزل العام مع التخفيف في بعض المناطق

الهند تمدد العزل العام مع التخفيف في بعض المناطق
ونقلت مصادر عن وزارة الداخلية بيانها إن بعض الأنشطة ستظل محظورة في مختلف أنحاء البلاد بغض النظر عن المنطقة.

وتشمل القيود السفر جوا وبالسكك الحديدية والمترو وسفر الأشخاص بين الولايات على الطرق كما ستظل المدارس والجامعات والفنادق والمطاعم والمراكز التجارية ودور السينما ودور العبادة مغلقة.

وقالت الوزارة إنه لن تكون هناك قيود على حركة البضائع بين الولايات وتصنيع وتوزيع السلع الأساسية.

وقسمت السلطات البلاد إلى مناطق حمراء وبرتقالية وخضراء بحسب حدة تفشي الوباء. وشرحت وزيرة الصحة الهندية بريتي سودان التقسيم في خطاب إلى المسؤولين الإقليميين اطلعت عليه رويترز.

وستظل المدن الأكبر والأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية والتي تشمل نيودلهي ومومباي وبنجالور وشيناي وأحمد اباد في تصنيف المناطق الحمراء والمناطق الساخنة وستظل قيد العزل العام بشكل صارم.

وسجلت الهند 37,336 حالة ابتلاء و 1,223 حالة وفاة بكورونا حتى الان.
رقم : 860211
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