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السبت 2 أيار 2020 ساعة 08:49

الكعبي يكشف محاور مهمة عن كابينة الكاظمي

الكعبي يكشف محاور مهمة عن كابينة الكاظمي
وقال الكعبي ان "مجلس النواب تسلم منهاج رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الوزاري الذي كان مختصراً والمنهاج مرحلي يهدف لاجراء انتخابات مبكرة".

وأضاف "لا يوجد مدراء عامون في المفوضية الجديدة سوى اثنين او ثلاثة ولدينا ملاحظات على منهاج الكاظمي الوزاري" مشيراً الى ان "برنامج رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي الوزاري كان ضخما ودقيقا ومهما".

وتابع ان "أهم مشكلة تواجه الكاظمي هي تسمية الوزراء وهناك تياران متناقضان الأول يدعو لتوزير السياسيين والآخر ينادي بالتكنوقراط المستقلين" مبينا ان "تجربة توزير السياسيين فشلت في العراق ورفضت شعبيا والضغط الجماهيري والرأي العام يدفع لإستيزار المستقلين" لافتا الى ان "تجربة المستقلين في الحكومات السابقة لم تكن ناجحة".

وقال ان "الشباب لديهم رؤى مهمة على صعيد بناء الدولة وتجاوز الطائفية وهناك تفاؤل كبير من قبل الكتل السياسية بتمرير حكومة الكاظمي" منوها الى ان "آلية تكليف الكاظمي ليست هي ذاتها التي جرت لتكليف علاوي".
رقم : 860215
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