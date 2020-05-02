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السبت 2 أيار 2020 ساعة 11:42

إيران..توقعات بشراء 135 ألف طن من أوراق الشاي الأخضر

إيران..توقعات بشراء 135 ألف طن من أوراق الشاي الأخضر
وقال حبيب جهانسوز في تصريح للصحفيين: في العام الماضي، انه تم شراء 126 ألف طن من أوراق الشاي الأخضر من مزارعي الشاي وتم إنتاج 25 ألف طن من الشاي المجفف، ونأمل أن يزداد الانتاج مع زيادة عدد الاراضي المزروعة.

واشار جهانسوز الى توقيع عقود مع 165 مصنعا لتجفيف اوراق الشاي في محافظتي جيلان ومازندران شمال البلاد، وقال: في العام 2018، تم توقيع عقود مع 121 مصنعا مع منظمة الشاي، وزاد هذا العدد في العام الماضي 161 مصنعا ، ونسعى لزيادة تعدادها العام الجاري الى 165 مصنعا.

ولفت رئيس منظمة الشاي الايرانية الى انخفاض مزارع الشاي في شمال البلاد، وقال: في الاعوام الماضية، خاصة في العقد الماضي، بلغت مساحة مزارع الشاي في محافظتي جيلان ومازندران 32 ألف هكتار وانخفضت العام الماضي الى 20 الف هكتار.
رقم : 860236
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