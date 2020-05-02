قواتنا المسلحة جاهزة لنقل خبراتها بمكافحة كورونا لدول المنطقة

وفي برقيات وجهها الى وزراء الدفاع ورؤساء اركان القوات المسلحة في دول المنطقة اعلن اللواء باقري استعداد القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية لتبادل ونقل الخبرات في مجال مكافحة فيروس كورونا لهذه الدول.



وفي هذه البرقيات التي وجهها الى وزراء الدفاع ورؤساء اركان القوات المسلحة في دول العراق وجمهورية اذربيجان وافغانستان وباكستان وعمان وقطر والكويت وسوريا ولبنان، اشار اللواء باقري الى نجاحات الجمهورية الاسلامية الايرانية في مواجهة فيروس كورونا، ونوه الى الدور الواسع للقوات المسلحة الايرانية في عمليات مكافحة ومواجهة هذا الفيروس الخطير في البلاد وقال، ان القوات المسلحة الايرانية على استعداد لتبادل ونقل الخبرات المكتسبة لمسؤولي الدول الصديقة والشقيقة.



واكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية كذلك بان عدم المواجهة الصحيحة والعلمية لهذا المرض يمكنه الاسراع بتفشيه وان يعرّض صحة شعب للخطر وقال، ان اداء الجمهورية الاسلامية الايرانية الناجح في السيطرة على هذا الفيروس يمكنه تمهيد السبيل في هذا المجال للشعوب الاسلامية الاخرى والدول الصديقة والشقيقة.