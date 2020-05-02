الصفحة الرئيسية
0
السبت 2 أيار 2020 ساعة 11:56

المؤتمر العام للأحزاب العربية يقف إلى جانب حزب الله

المؤتمر العام للأحزاب العربية يقف إلى جانب حزب الله
واعتبرت ،في بيان اليوم السبت، أن القرار صدر في توقيت مريب، ويحمل في طياته العديد من التساؤلات، لجهة استهداف لبنان ككل، خاصة أن حزب الله مكون أساسي من الشعب اللبناني، ويعبر عن تطلعات وثقة اللبنانين من خلال وجوده في البرلمان والحكومة.

ورأت أن "الحكومة الألمانية حالها كحال العديد من الدول، ترضخ للتبعية والإملاءات ألأميركية- الصهيونية، وهذا يجعل من ألمانيا فاقدة لقرارها المستقل، مما من شأنه تقويض دورها عالميا، وحتى داخل منظمة الأمم المتحدة، وهي الدولة التي رعت عمليات إطلاق سراح أسرى، بالتعاون مع حزب الله، لتنهي الحكومة الألمانية بإصدارها القرار، الدور الذي كانت تلعبه كوسيط محايد.

وأشارت إلى أن بيانات التأييد التي صدرت من وزير خارجية الكيان الصهيوني، واعترافه بأنه نسق هذه الخطوة الجريمة مع ألمانيا، ومن بعض الأنظمة العربية، وفي ظل مشاريع التطبيع، التي تشكل غطاء لمثل هذا العدوان على المقاومة، يؤكد تآمر أغلبية الدول على فصائلها من جهة، وعلى صوابية نهج المقاومة، التي تعبر عن تطلعات الشعوب في تحرير الأراضي المحتلة، وعلى رأسها فلسطين، ردا على تخاذل هذه الأنظمة البائدة، من جهة ثانية".

وإذ جددت إدانتها ورفضها لأي استهداف للمقاومة"، أعربت عن "تقديرها ودعمها لدور حزب الله المقاوم والمساند للحقوق العربية، ودوره في مكافحة الإرهاب.

وختمت داعية إلى إدانة هذا القرار، الذي يمثل سابقة خطيرة، تستوجب التصدي لها ومواجهتها، بالأشكال كافة"، محملة الحكومة الألمانية "تبعات مثل هذا القرار، على المستويات كافة.
رقم : 860239
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سلطات البحرين تعامل المعتقلين السياسيين كأسرى حرب !
سلطات البحرين تعامل المعتقلين السياسيين كأسرى حرب !
بالفيديو: العدوان السعودي يستهدف غذاء الشعب اليمني
بالفيديو: العدوان السعودي يستهدف غذاء الشعب اليمني
2 أيار 2020
الرئيس روحاني: نشهد منحى تنازلياً لمرض كورونا في البلاد
الرئيس روحاني: نشهد منحى تنازلياً لمرض كورونا في البلاد
1 أيار 2020
الخليج الفارسي بيتنا ومكان تواجد الشعب الايراني العظيم
الخليج الفارسي بيتنا ومكان تواجد الشعب الايراني العظيم
30 نيسان 2020
الرئيس روحاني: نواجه الحظر ومؤامرات الأعداء وكورونا معاً
الرئيس روحاني: نواجه الحظر ومؤامرات الأعداء وكورونا معاً
30 نيسان 2020
ماذا يعمل أسطول ‘‘باتان‘‘ الأمريكي بالقرب من المياه الاقليمية الإيرانية؟
ماذا يعمل أسطول ‘‘باتان‘‘ الأمريكي بالقرب من المياه الاقليمية الإيرانية؟
30 نيسان 2020
مؤسسة فكرية بريطانية: عملية الانتقام لقاسم سليماني قد بدأت للتو
مؤسسة فكرية بريطانية: عملية الانتقام لقاسم سليماني قد بدأت للتو
30 نيسان 2020
واشنطن وإخفاء خسائرها في الشرق الأوسط.. الأسباب والتداعيات
واشنطن وإخفاء خسائرها في الشرق الأوسط.. الأسباب والتداعيات
30 نيسان 2020
بعد تطهير الجوف.. اليمن يحذر العدوان من التصعيد
بعد تطهير الجوف.. اليمن يحذر العدوان من التصعيد
30 نيسان 2020
الانتقالي والانخراط في مخطط تحالف العدوان على اليمن
الانتقالي والانخراط في مخطط تحالف العدوان على اليمن
29 نيسان 2020
الحملة الاعلامية الأمريكية على لواء فاطميون.. لماذا؟
الحملة الاعلامية الأمريكية على لواء فاطميون.. لماذا؟
29 نيسان 2020
روحاني:قواتنا المسلحة تبقى الحارسة لأمن الخليج العربي
روحاني:قواتنا المسلحة تبقى الحارسة لأمن الخليج العربي
29 نيسان 2020
إيقاف حكم الإعدام بمملكة آل سعود يُظهر جبل الجليد
إيقاف حكم الإعدام بمملكة آل سعود يُظهر جبل الجليد
29 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن