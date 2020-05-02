المؤتمر العام للأحزاب العربية يقف إلى جانب حزب الله

واعتبرت ،في بيان اليوم السبت، أن القرار صدر في توقيت مريب، ويحمل في طياته العديد من التساؤلات، لجهة استهداف لبنان ككل، خاصة أن حزب الله مكون أساسي من الشعب اللبناني، ويعبر عن تطلعات وثقة اللبنانين من خلال وجوده في البرلمان والحكومة.



ورأت أن "الحكومة الألمانية حالها كحال العديد من الدول، ترضخ للتبعية والإملاءات ألأميركية- الصهيونية، وهذا يجعل من ألمانيا فاقدة لقرارها المستقل، مما من شأنه تقويض دورها عالميا، وحتى داخل منظمة الأمم المتحدة، وهي الدولة التي رعت عمليات إطلاق سراح أسرى، بالتعاون مع حزب الله، لتنهي الحكومة الألمانية بإصدارها القرار، الدور الذي كانت تلعبه كوسيط محايد.



وأشارت إلى أن بيانات التأييد التي صدرت من وزير خارجية الكيان الصهيوني، واعترافه بأنه نسق هذه الخطوة الجريمة مع ألمانيا، ومن بعض الأنظمة العربية، وفي ظل مشاريع التطبيع، التي تشكل غطاء لمثل هذا العدوان على المقاومة، يؤكد تآمر أغلبية الدول على فصائلها من جهة، وعلى صوابية نهج المقاومة، التي تعبر عن تطلعات الشعوب في تحرير الأراضي المحتلة، وعلى رأسها فلسطين، ردا على تخاذل هذه الأنظمة البائدة، من جهة ثانية".



وإذ جددت إدانتها ورفضها لأي استهداف للمقاومة"، أعربت عن "تقديرها ودعمها لدور حزب الله المقاوم والمساند للحقوق العربية، ودوره في مكافحة الإرهاب.



وختمت داعية إلى إدانة هذا القرار، الذي يمثل سابقة خطيرة، تستوجب التصدي لها ومواجهتها، بالأشكال كافة"، محملة الحكومة الألمانية "تبعات مثل هذا القرار، على المستويات كافة.