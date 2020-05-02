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السبت 2 أيار 2020 ساعة 12:09

الأردن..عودة العمل بتطبيق حظر التجول الجزئي

الأردن..عودة العمل بتطبيق حظر التجول الجزئي
حيث يسمح اليوم للمركبات التي تنتهي لوحاتها برقم زوجي من اليمين (8،6،4،2،0) بالتنقل اليوم لغاية الساعة السادسة مساءً في محافظات: (العاصمة، الزرقاء، والبلقاء)، أما باقي المحافظات (والتي تم فيها تعديل قرارات الحظر) مسموح فيها التنقل بغض النظر على رقم اللوحة.

ودعت مديرية الأمن العام السائقين المسموح لهم التنقل باستخدام مركباتهم، التقيد بقواعد وأولويات المرور والالتزام التام بحدود السرعة المقررة، وإعطاء الأولوية للمشاة.

وذكرت مديرية الأمن السائقين المسموح ضرورة التقيد بتعليمات الوقاية الاحترازية، وترك مسافة أمان كافية (تزيد عن متر) بينك وبين الأشخاص الآخرين من حولك أثناء التسوق، ولبس القفازات والكمامة وتعقيم اليدين باستمرار، وتجنب لمس الوجه والأنف والعينين والفم.

ودعت المواطنين عند عودتهم إلى منازلهم القيام بعشر إجراءات لحمايتكم وحماية المقربين منكم:

1) خلع الحذاء خارج المنزل.

2) خلع الملابس ووضعها جانباً، وغسلها لوحدها بحرارة 60 -70 درجة مئوية.

3) غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20-30 ثانية.

4) غسل الوجه بالماء والصابون.

5) التخلص من الكمامات والكفوف بطريقة آمنة فور خلعها.

6) وضع الأكياس الشرائية لفترة، ومن ثم ترتيبها والاستمرار بغسل اليدين.

7) غسل المعلبات بالماء والصابون.

8) غسل الخضروات والفواكه بالماء الجاري، أو ماء وخل، ثم تجفيفها.

9) الاستمرار بمسح الأسطح وتعقيمها.

10) تعقيم وتنظيف الهواتف الخلوية باستمرار.
رقم : 860244
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