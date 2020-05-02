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السبت 2 أيار 2020 ساعة 14:19
تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في لبنان
وأعلنت وزراة الصحة العامة في لبنان عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات الى733 حالة.
وبلغت حالات الشفاء 192 حالة، فيما بقي عدد حالات الوفاة عند 24 شخصا.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
860275
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