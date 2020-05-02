تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في لبنان

وأعلنت وزراة ​الصحة العامة​ في لبنان عن تسجيل 4 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع عدد الإصابات الى733 حالة.



وبلغت حالات الشفاء 192 حالة، فيما بقي عدد حالات الوفاة عند 24 شخصا.