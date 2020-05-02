الصفحة الرئيسية
0
السبت 2 أيار 2020 ساعة 14:30

هل خرج وحش ‘‘داعش‘‘ من القمقم ثانية في العراق؟

هل خرج وحش ‘‘داعش‘‘ من القمقم ثانية في العراق؟
رغم ان الاشتباكات بين عناصر الحشد الشعبي وفلول "داعش" الارهابي خلال الاشهر الاخيرة ليست بالامر الجديد ، الا انه يجب أن نعزو تصعيد وتشديد هذه الاشتباكات لاسيما الاخيرة منها الى تطورات ومستجدات الاسابيع الماضية التي شهدها العراق .

النقطة الاولى الجديرة بالتامل في هذا الخصوص هي ان التصعيد الاخير جاء مباشرة بعد ان استلمت القوات الامريكية عددا من امراء وقادة "داعش" من سجون قوات "قسد" في شمال سوريا ونقلتهم الى العراق . التامل في هذه المسالة التي كشفت عنها وسائل الاعلام قبل اسبوعين وتصعيد الاشتباكات خلال هذه الايام ، يكشفان عن حقيقة لا لبس فيها وهي ان امريكا تسعى الى احياء "داعش" مجددا في العراق .

-النقطة الثانية التي يجب الاهتمام بها في هذا الخصوص هي ان عمليات "داعش" التصعيدية جاءت اثر تسليم القوات الامريكية لقواعدها المشتركة مع العراق الى حكومة هذا البلد واعادة تموضع قواتها ومعداتها في ثلاثة قواعد قريبة من الحدود الايرانية والسورية والعاصمة بغداد . وبناء على ما قيل يمكننا التخمين بان هجمات "داعش" الاخيرة تمت بالتنسيق مع الامريكيين ، والهدف منها اظهار عجز العراق في الحفاظ على امنه واستقراره بدون مساعدة الامريكيين .

-النقطة الثالثة هي ان تصعيد الاشتباكات وتشديد هجمات الدواعش على اعتاب عقد ما يوصف بالاجتماع الاستراتيجي الاول بين امريكا والعراق خلال الايام القادمة ، يمكن أن يكون الهدف منه حصول الجانب الامريكي على المزيد من الاوراق رابحة في هذه المفاوضات ، والايحاء للحكومة العراقية وقبل خوضها لهذه المفاوضات بانها بحاجة ماسة الى تواجد القوات الامريكية على اراضيها .

-لم يكن مستبعدا بان تستغل الاوساط المناوئة ووسائل الاعلام المعدية للعراق عمليات الدواعش الاخيرة وتربطها ببيان انفصال اربعة الوية من الحشد الشعبي من هذه الهيئة وتعتبر هذه الخطوة بانها مؤشر على انخفاض الرغبة والاصرار بخروج القوات الامريكية من الاراضي العراقية ، لكن ا غفلت عنه هذه الاوساط ووسائل الاعلام هو انه من منظار الحشد الشعبي ، فان "داعش" هو "داعش" الموصل مهما كان شكله وظاهره ، وفي الحقيقة انه الممهّد والموطّىء لحضور الامريكيين في العراق ، كما قام بهذه المهمة على افضل وجه عام 2014 اثناء احتلال الموصل . وفي حين ان الحشد الشعبي نجح في ادخال وحش"داعش" الى القمقم في الموصل ، فان التجارب السابقة تشير الى انه لن يسمح بخروجه ثانية ابدا .
رقم : 860276
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لا فرق بين مسلم ومسيحي ويهودي.. عنصرية ‘‘إسرائيل‘‘ تشمل الجميع
لا فرق بين مسلم ومسيحي ويهودي.. عنصرية ‘‘إسرائيل‘‘ تشمل الجميع
لماذا يصر العدوان السعودي على إستمرار الحرب باليمن بشهر رمضان؟
لماذا يصر العدوان السعودي على إستمرار الحرب باليمن بشهر رمضان؟
2 أيار 2020
هل خرج وحش ‘‘داعش‘‘ من القمقم ثانية في العراق؟
هل خرج وحش ‘‘داعش‘‘ من القمقم ثانية في العراق؟
2 أيار 2020
سلطات البحرين تعامل المعتقلين السياسيين كأسرى حرب !
سلطات البحرين تعامل المعتقلين السياسيين كأسرى حرب !
2 أيار 2020
بالفيديو: العدوان السعودي يستهدف غذاء الشعب اليمني
بالفيديو: العدوان السعودي يستهدف غذاء الشعب اليمني
2 أيار 2020
الرئيس روحاني: نشهد منحى تنازلياً لمرض كورونا في البلاد
الرئيس روحاني: نشهد منحى تنازلياً لمرض كورونا في البلاد
1 أيار 2020
الخليج الفارسي بيتنا ومكان تواجد الشعب الايراني العظيم
الخليج الفارسي بيتنا ومكان تواجد الشعب الايراني العظيم
30 نيسان 2020
الرئيس روحاني: نواجه الحظر ومؤامرات الأعداء وكورونا معاً
الرئيس روحاني: نواجه الحظر ومؤامرات الأعداء وكورونا معاً
30 نيسان 2020
ماذا يعمل أسطول ‘‘باتان‘‘ الأمريكي بالقرب من المياه الاقليمية الإيرانية؟
ماذا يعمل أسطول ‘‘باتان‘‘ الأمريكي بالقرب من المياه الاقليمية الإيرانية؟
30 نيسان 2020
مؤسسة فكرية بريطانية: عملية الانتقام لقاسم سليماني قد بدأت للتو
مؤسسة فكرية بريطانية: عملية الانتقام لقاسم سليماني قد بدأت للتو
30 نيسان 2020
واشنطن وإخفاء خسائرها في الشرق الأوسط.. الأسباب والتداعيات
واشنطن وإخفاء خسائرها في الشرق الأوسط.. الأسباب والتداعيات
30 نيسان 2020
بعد تطهير الجوف.. اليمن يحذر العدوان من التصعيد
بعد تطهير الجوف.. اليمن يحذر العدوان من التصعيد
30 نيسان 2020
الانتقالي والانخراط في مخطط تحالف العدوان على اليمن
الانتقالي والانخراط في مخطط تحالف العدوان على اليمن
29 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن