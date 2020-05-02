قفزة قياسية جديدة في حصيلة الإصابات بكورونا في الكويت

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية الجمعة، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن مجموع الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في البلاد أصبح 4377.وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في الكويت خلال اليوم الأخير بأربع حالات وفاة جديدة إلى 30 حالة، والضحايا الجدد مواطن كويتي (72 عاما) ومقيمون من الجنسيات البنغلاديشية (50 عاما) والهندية (45 عاما) والمصرية (61 عاما).وتماثل 63 مريضا للشفاء من كورونا في الكويت، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 1602.ولا يزال 2745 شخصا يتلقون العلاج من كورونا في الكويت، بمن فيهم 70 مريضا في العناية المركزة 36 منهم في حالة حرجة.وتمثل أرقام الجمعة في الكويت ارتفاعا ملموسا في حصيلة الإصابات الجديدة مقارنة مع إحصاءات الخميس (284 إصابة جديدة) وتحطم الرقم القياسي السلبي السابق الذي تم تسجيله الخميس الماضي (300 إصابة خلال 24 ساعة).