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السبت 2 أيار 2020 ساعة 14:59

روسيا: ارتفاع حاد في الإصابات بكورونا وتراجع في الوفيات

روسيا: ارتفاع حاد في الإصابات بكورونا وتراجع في الوفيات
وأعلنت وكالة آر تي نقلا عن غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا اليوم السبت تقريرها، تسجيل 9623 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم الأخير (مقارنة مع 7099 و7933 إصابة الخميس والجمعة الماضيين)، ليصحب بذلك مجموع الإصابات في البلاد 123054.

وتعود أكثر من 50% من الإصابات الجديدة (5358 إصابة) إلى العاصمة موسكو التي تتصدر قائمة أكبر بؤر كورونا في روسيا بـ62658 إصابة و695 وفاة حتى الآن، وأوضحت غرفة العمليات أن هذه القفزة الحادة غير ناجمة عن تسارع وتيرة تفشي الوباء، بل عن زيادة عدد وسرعة الفحوصات لتشخيص حالات الإصابة.

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة 57 حالة وفاة جراء الوباء (مقارنة مع 101 و96 وفاة الخميس والجمعة)، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس في عموم روسيا إلى 1222 حالة وفاة.

وتماثل 1793 مريضا للشفاء من الفيروس في روسيا خلال اليوم الأخير، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 15013 شخصا.

واجرت روسيا نحو 4 مليون فحص لكورونا حتى الان لتحتل المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة في عدد الفحوصات.
رقم : 860290
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