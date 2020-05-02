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السبت 2 أيار 2020 ساعة 15:02

إسبانيا.. حصيلة الوفيات بكورونا تتجاوز الـ25 ألفا

إسبانيا.. حصيلة الوفيات بكورونا تتجاوز الـ25 ألفا
وأكدت وزارة الصحة الإسبانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن عدد الأشخاص الذين توفوا في البلاد إثر إصابتهم بالفيروس التاجي بلغ 25100 شخص، وتمثل حصيلة وفيات اليوم تراجعا طفيفا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق (281 وفاة).

وتقل حصيلة الوفيات اليومية بسبب كورونا في إسبانيا لليوم الثالث على التوالي عن 300 حالة.

وسجلت السلطات الإسبانية 1147 إصابة جديدة بكورونا خلال اليوم الأخير (مقارنة مع 1763 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات بذلك 216582 حالة.

وتماثل 2572 مريضا للشفاء من كورونا في إسبانيا خلال آخر 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 117248 شخصا.

وأعلنت حكومة مدريد اليوم عن خطوات جديدة تأتي في سبيل تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس التاجي، بما في ذلك السماح للمواطنين بالتنزه وممارسة الرياضة في الهواء الطلق في ساعات محددة.
رقم : 860293
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