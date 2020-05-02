التوحيد الاسلامي: نستنكر قرار الحكومة الالمانية ضد حزب الله

واستنكر مجلس أمناء "حركة التوحيد الاسلامي" في طرابلس، في بيان، قرار الحكومة الألمانية ضد "حزب الله"، مؤكدا أن "حزب الله هو حزب سياسي لبناني له حضوره الوازن في البرلمان اللبناني، ما يعكس حضوره الشعبي الواسع على مساحة الوطن"، لافتا الى أن "تغاضي ألمانيا عن الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني واليمني لهو دليل ثانٍ على رضوخ الحكومة الألمانية للسياسات الصهيو-أميركية".
وشدد المجلس على انه "يكفي حزب الله فخراً أن أول من بارك القرار الألماني هو الكيان الصهيوني الغاصب والولايات المتحدة الأميركية وبعض الأنظمة العميلة التابعة لهم".