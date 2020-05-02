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السبت 2 أيار 2020 ساعة 17:14

الخطيب يدين قرار المانيا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

الخطيب يدين قرار المانيا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية
دان الامين العام لرابطة الشغيلة زاهر الخطيب القرار الالماني تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية، واعتبر أن هذا "القرار إنما يشكل عدوانا سافرا على لبنان، دولة وجيشا وشعبا ومقاومة، كما يشكل تطاولا وقحا على وثيقة الوفاق الوطني والدستور الذي كرس حق لبنان في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على أراضيها كافة".

وطالب الحكومة ب "رفض وإدانة قرار الحكومة الألمانية، باعتباره عدوانا على لبنان، جيشا وشعبا ومقاومة، وتدخلا في شؤونه الداخلية، ومخالفا لما ورد حرفيا في مقدمة الدستور"، كما طالب ب "تكليف وزارة الخارجية استدعاء سفير المانيا وإبلاغه بلهجة حازمة الموقف الرسمي اللبناني الشرعي والمشروع، وفقا لشرعة حقوق الإنسان".
رقم : 860301
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