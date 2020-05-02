غريب ابادي : امريكا لم تدخر جهدا لتخريب الاتفاق النووي

وفي عدة تغريدات نشرها على تويتر، كتب كاظم غريب آبادي: إن جهود أميركا لجعل نفسها شريكا في الإتفاق النووي، فاقد لأي أساس قانوني. فالفقرة 10 من القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، هي انعكاس للفقرة 1.2 من الملحق الرابع للاتفاق النووي والذي يذكر قائمة لأعضاء الاتفاق. فقد أصدر ترامب أمرا رئاسيا أنهى به مشاركة أميركا في الاتفاق النووي في الثامن من ايار/مايو 2018، قائلا أنه نفذ اليوم جيدا وعده بإنهاء مشاركة أميركا في الاتفاق النووي.



وأضاف: كما أن أميركا أنهت مشاركتها في الإتفاق النووي بشكل عملي، ولم تشارك في أي من الإجتماعات في إطار الاتفاق بعد خروجها الأحادي.



ولفت غريب آباي إلى أن أميركا نقضت كذلك جميع التزاماتها كشريك في الاتفاق النووي، وقال: أن أميركا لم تدخر جهدا في تخريب الاتفاق من خلال إعادة فرض الحظر وتهديدات الدول الأخرى بفرض عقوبات إذا قامت بتبادل تجاري مع ايران.