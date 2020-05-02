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السبت 2 أيار 2020 ساعة 18:32

17 ألف شهيد وجريح من عمال اليمن ضحايا للعدوان السعودي

17 ألف شهيد وجريح من عمال اليمن ضحايا للعدوان السعودي
وأوضح الاتحاد خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة صنعاء بمناسبة اليوم العالمي للعمال الأول من مايو، أن عدد الشهداء من العمال في اليمن بلغ 6229 شهيدًا وعدد الجرحى 10698 بسبب غارات العدوان المباشرة طيلة الخمس سنوات الماضية.

وبين أن قوى العدوان استهدفت المنشآت الصناعية والإنتاجية ما أدى إلى تكدس العمال وزيادة حجم البطالة.

وأشار إلى أن العدوان استهدف 355 مصنعا استشهد وأصيب خلالها أكثر من 878 عاملا.
ولفت الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن إلى أن أكثر من 15000 عامل فقدوا فرص أعمالهم في القطاع النفطي بسبب العدوان والحصار.

ونوه الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن إلى أن نقل البنك المركزي إلى عدن سبب توقف صرف المرتبات وأضر بالعمال والعاملات في الوطن.

وحمل الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن قوى العدوان السعودي كامل المسؤولية عما لحق الوطن من تدمير وإبادة.

إلى ذلك أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن عن التضامن مع عمال العالم مثمنين نضال وكفاح عمال فلسطين خاصة، مدينا التصنيف الألماني لحزب الله كمنظمة إرهابية.
رقم : 860322
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