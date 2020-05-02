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السبت 2 أيار 2020 ساعة 18:34

بتصعيد جديد.. العدوان السعودي يستهدف غذاء الشعب اليمني

بتصعيد جديد.. العدوان السعودي يستهدف غذاء الشعب اليمني
هذا التصعيد السعودي الجديد يفند ادعاءات تحالف العدوان بالالتزام بهدنة اعلنها من جانب واحد قبل ايام، تمثل بارتكاب جريمة اخرى بحق المدنيين وقنواتهم الحياتية الشحيحة اصلا.

ومن جانبها أكدت السلطات اليمنية في العاصمة صنعاء ان الغارات تسببت بتدمير واحراق عدد من القاطرات والشاحنات المحملة بالادوية والمواد الغذائية.

وأفادت مصادر محلية بفداحة الخسائر البشرية إذ استشهد واصيب العديد من العاملين في المنطقة وبينهم سائقو شاحنات عرب، وما فاقم الامر هو منع طيران العدوان وصول الجهات المعنية الى الموقع المستهدف بسرعة عبر تكثيف طيرانه في المنطقة.

وندد عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن محمد علي الحوثي عبر تغريدة بالجريمة السعودية وقال ان استهداف المواد الغذائية والبضائع في منفذ عفار ياتي في اطار الحصار المزدوج للشعب اليمني وهو جريمة حرب مع سبق الاصرار. ومنفذ عفار يعتبر حاليا المنفذ الرئيسي لتدفق امدادات الغذاء والدواء الى اليمن بعد محاصرة قوى العدوان لميناء الحديدة واغلاقه

ومن جهتها أوضحت مصلحة الجمارك في بيان صادر عنها أنها لم تتمكن من معرفة عدد الشهداء والجرحى بسبب استمرار تحليق الطيران المعادي.

وأكدت أن موقع ساحة الجمرك المستهدف تم إبلاغ الأمم المتحدة بإحداثياته عند بدء العمل به في محافظة البيضاء في شهر نوفمبر 2019م وهو المنفذ الرئيسي لتدفق الغذاء والدواء لاسيما بعد إغلاق وحصار العدو لميناء الحديدة.

وأشارت إلى أن المركز تتواجد فيه مئات الشاحنات المحملة بالغذاء وهذا الاستهداف هو استهداف للشعب اليمني ومحاصرته في الغذاء والدواء لاسيما في ظل مخاطر تفشي وباء كورونا.

كما أكدت مصلحة الجمارك أن هذا الاستهداف ليس الأول للمواقع المدنية فقد سبق للعدوان قصف مركز ميتم الجمركي أكثر من مرة ومكتب جمارك ورقابة ذمار الجمركي وهذا الاستهداف هو الأعنف وأدى إلى الحاق أضرار بشرية ومادية كبيرة
وحملت مصلحة الجمارك دول العدوان والأمم المتحدة المسئولية الكاملة، داعية المنظمات الدولية لحماية الأعيان المدنية والمواطنين من جرائم دول العدوان.

يذكر ان الغارة السعودية تاتي في ظل فشل المرتزقة في تحقيق اي انجازات ميدانية في المحافظة وعدم قدرتها على منع وصول امدادات الغذاء والدواء للمناطق الخاضعة لسلطة العاصمة صنعاء.
 
رقم : 860323
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