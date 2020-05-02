الصفحة الرئيسية
0
السبت 2 أيار 2020 ساعة 18:38
مسؤول ايراني:

دماء المجاهدين في حزب الله منعت وصول داعش الى أوروبا

دماء المجاهدين في حزب الله منعت وصول داعش الى أوروبا
واعتبر المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية: أن إجراء الحكومة الألمانية ضد الشعب اللبناني (اعتبار حزب الله منظمة إرهابية) من المؤكد أنه يعارض القوانين الدولية ومخالف لأصل حق تقرير المصير والذي هو أصل قانوني في شرعة حقوق الانسان.

وأضاف كدخدائي أن الشعب اللبناني والمقاومة الشعبية كحزب الله دافعوا عن حقوقهم بوجه الاجرام الصهيوني ورداً على إرهابه المنظم فهم بالتالي يدافعون عن أراضيهم، ولهذا وجود قوات المقاومة هو أمرٌ مشروع على اساس الاصول والقواعد في القانون الدولي.

وتابع قائلا: "الحكومة الألمانية التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان، عليها بدلاً من مناصرة الكيان الصهيوني الوقوف الى جانب قوى المقاومة التي تدافع عن شعبها وأرضها".

وقال كدخدائي: "الاجراء الأخير للحكومة الالمانية أثبت ان شعار دفاع هذه الحكومة عن حقوق الانسان هو غير حقيقي بل يستخدم كذريعة من أجل القضاء على حقوق الشعب في مختلف مناطق العالم".

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور : "إن ترحيب ودعم النظام الارهابي الصهيوني لاجراء الحكومة الالمانية يؤكد غير شرعية هذا القرار وهو يأتي في إطار دعم وتحقيق مصالح الكيان الصهيوني غير الشرعي وهو يعارض اصول الدفاع عن حقوق الانسان ومكافحة الارهاب".

وختم كدخدائي حديثه مذكراً بدور المقاومة في مكافحة الارهاب قائلاً: "دور المقاومة الاسلامية وحزب الله في مواجهة الارهاب والقضاء على "داعش" والدماء التي قدمتها في هذا المجال منع وصول هذه الآفة الارهابية المدعومة من الصهاينة الى العواصم الاوروبية وقد حققوا الأمن والاستقرار للعالم".
رقم : 860328
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لا فرق بين مسلم ومسيحي ويهودي.. عنصرية ‘‘إسرائيل‘‘ تشمل الجميع
لا فرق بين مسلم ومسيحي ويهودي.. عنصرية ‘‘إسرائيل‘‘ تشمل الجميع
لماذا يصر العدوان السعودي على إستمرار الحرب باليمن بشهر رمضان؟
لماذا يصر العدوان السعودي على إستمرار الحرب باليمن بشهر رمضان؟
2 أيار 2020
هل خرج وحش ‘‘داعش‘‘ من القمقم ثانية في العراق؟
هل خرج وحش ‘‘داعش‘‘ من القمقم ثانية في العراق؟
2 أيار 2020
سلطات البحرين تعامل المعتقلين السياسيين كأسرى حرب !
سلطات البحرين تعامل المعتقلين السياسيين كأسرى حرب !
2 أيار 2020
بالفيديو: العدوان السعودي يستهدف غذاء الشعب اليمني
بالفيديو: العدوان السعودي يستهدف غذاء الشعب اليمني
2 أيار 2020
الرئيس روحاني: نشهد منحى تنازلياً لمرض كورونا في البلاد
الرئيس روحاني: نشهد منحى تنازلياً لمرض كورونا في البلاد
1 أيار 2020
الخليج الفارسي بيتنا ومكان تواجد الشعب الايراني العظيم
الخليج الفارسي بيتنا ومكان تواجد الشعب الايراني العظيم
30 نيسان 2020
الرئيس روحاني: نواجه الحظر ومؤامرات الأعداء وكورونا معاً
الرئيس روحاني: نواجه الحظر ومؤامرات الأعداء وكورونا معاً
30 نيسان 2020
ماذا يعمل أسطول ‘‘باتان‘‘ الأمريكي بالقرب من المياه الاقليمية الإيرانية؟
ماذا يعمل أسطول ‘‘باتان‘‘ الأمريكي بالقرب من المياه الاقليمية الإيرانية؟
30 نيسان 2020
مؤسسة فكرية بريطانية: عملية الانتقام لقاسم سليماني قد بدأت للتو
مؤسسة فكرية بريطانية: عملية الانتقام لقاسم سليماني قد بدأت للتو
30 نيسان 2020
واشنطن وإخفاء خسائرها في الشرق الأوسط.. الأسباب والتداعيات
واشنطن وإخفاء خسائرها في الشرق الأوسط.. الأسباب والتداعيات
30 نيسان 2020
بعد تطهير الجوف.. اليمن يحذر العدوان من التصعيد
بعد تطهير الجوف.. اليمن يحذر العدوان من التصعيد
30 نيسان 2020
الانتقالي والانخراط في مخطط تحالف العدوان على اليمن
الانتقالي والانخراط في مخطط تحالف العدوان على اليمن
29 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن