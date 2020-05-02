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السبت 2 أيار 2020 ساعة 20:30

ابن سلمان يحول السعودية من بلاد التوحيد إلى بلاد التطبيع!

ابن سلمان يحول السعودية من بلاد التوحيد إلى بلاد التطبيع!
وجاء في تغريدة"تحولت البلاد في عهد ابن سلمان من بلاد التوحيد إلى بلاد التطبيع ".

ودعت شخصيات أكاديمية وحقوقية في السعودية إلى #مليونية_ضد_التطبيع مع إسرائيل احتجاجا على ترويج إعلام نظام آل سعود في مسلسلات شهر رمضان لفكرة التطبيع.

ويرى مراقبون أن إعلام آل سعود تجاوز موضوع التطبيع، بل صار إعلاماً موجهاً بشكل مباشر لاستعداء الشعب الفلسطيني والترويج لفكرة أنهم أعداء حقيقيون، بينما الصهاينة هم شماعة، ولا يوجد عداء حقيقي معهم، بل حتى أدخلوا الأطفال في مشروعهم كإشارة رمزية إلى الأجيال القادمة، وهنا يكمن الخطر الكبير تربية أجيال على هذه الأفكار وتصوير الشباب الذي لديهم انتماء إلى قضايا الأمة شخصيات ساذجة وسخيفة.

ومنذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد في السعودية، أصبح التطبيع مع "إسرائيل" يستند إلى خطط سياسية وإعلامية مدروسة، وقطعت الرياض شوطاً كبيراً في تهيئة الأجواء العربية للتعايش مع مرحلة جديدة عنوانها الأبرز سيكون "التطبيع الكامل مع إسرائيل".

وتوحي كل المؤشرات بازدهار العلاقات بين الاحتلال والسعودية؛ فالخطوات التي تتخذها حكومة الرياض بدعم واضح من ولي العهد محمد بن سلمان، تذهب في هذا المنحى.
رقم : 860349
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