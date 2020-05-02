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السبت 2 أيار 2020 ساعة 21:49

العراق يسجل 66 اصابة جديدة بكورونا

العراق يسجل 66 اصابة جديدة بكورونا
وقالت الوزارة في بيان إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (٦٦) إصابة في العراق موزعة كالتالي، بغداد/ الرصافة: ١٦، بغداد/ الكرخ: ١١، مدينة الطب: ٨، كربلاء المقدسة: ٣، البصرة: ١٧، واسط: ١، كركوك: ١، المثنى: ١، اربيل: ٦، صلاح الدين : ٢".

وأضاف البيان أنه "تم تسجيل حالة واحدة في بغداد/الرصافة"، مشيرا الى أن "حالات الشفاء كانت ٥٩ حالة ، وكما يلي، بغداد/ الرصافة: ٣٢، النجف الأشرف: ٧، البصرة : ١٣، واسط: ١، المثنى: ٤، ذي قار: ٢".

وتابع البيان أن "مجموع الإصابات بلغ : ٢٢١٩، ومجموع الوفيات: ٩٥، مجموع حالات الشفاء: ١٤٧٣".
رقم : 860358
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