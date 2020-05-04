الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 4 أيار 2020 ساعة 08:04

احتجاجات في عدن ضد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا

احتجاجات في عدن ضد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا
وقال مصدر محلي إن أحياء مديرية "الشيخ عثمان" شهدت احتجاجات غاضبة ضد المجلس الانتقالي، جراء انقطاع التيار الكهربائي عن الأحياء السكنية منذ عدة أيام.

ووفقا للمصدر، فقد أشعل المحتجون النار في إطارات تالفة، ومنعوا حركة السير في الطرقات الرئيسية، مرددين هتافات تطالب برحيل المجلس الانتقالي، الذي أعلن، الأسبوع الماضي، إدارة ذاتية لعدن ومدن الجنوب.

كما نددت الاحتجاجات باعتقال قوات الحزام الأمني، المدعومة إماراتيا، أحد المتظاهرين من أبناء مديرية الشيخ عثمان واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وطالب المتظاهرون، المجلس الانتقالي، بمكافحة الأوبئة وإنقاذ سكان عدن من تفشي الحُميات التي أسفرت عن إصابة المئات منذ كارثة الفيضانات الأسبوع قبل الماضي.

وخرجت المظاهرات رغم إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي ما يسمى بـ"حالة الطوارئ"، والتلويح بقمع كافة الاحتجاجات الشعبية التي تتهمه بالتسبب في تردي الخدمات العامة.

وكان المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا قد اتهم المحتجين في مديريات التواهي والمعلا والشيخ عثمان بأنهم "خلايا نائمة"، وهدد باستخدام القوة ضدهم.

وتعيش عدن أوضاعا إنسانية متدهورة منذ أكثر من أسبوع، جراء تحول عدد من الأحياء السكنية إلى مستنقعات للمياه الراكدة، واختلاطها بالصرف الصحي، ما تسببت في تفشي البعوض وانتشار الأمراض.
رقم : 860546
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ترامب والإتفاق النووي و ‘‘لقلق‘‘ الكنيسة
ترامب والإتفاق النووي و ‘‘لقلق‘‘ الكنيسة
إنعدام الأمن في سيناء؛ أسباب الوجود والاستمرارية
إنعدام الأمن في سيناء؛ أسباب الوجود والاستمرارية
4 أيار 2020
تفاقم الفقر والجوع والانقسامات الطبقية في أعقاب سياسات ترامب !
تفاقم الفقر والجوع والانقسامات الطبقية في أعقاب سياسات ترامب !
4 أيار 2020
من ضمنها إيران.. 4 جيوش تطور سلاحاً خارقاً لا يمكن اعتراضه
من ضمنها إيران.. 4 جيوش تطور سلاحاً خارقاً لا يمكن اعتراضه
4 أيار 2020
جهانبور يكشف آخر مستجدات كورونا بإيران والعالم
جهانبور يكشف آخر مستجدات كورونا بإيران والعالم
4 أيار 2020
لا فرق بين مسلم ومسيحي ويهودي.. عنصرية ‘‘إسرائيل‘‘ تشمل الجميع
لا فرق بين مسلم ومسيحي ويهودي.. عنصرية ‘‘إسرائيل‘‘ تشمل الجميع
2 أيار 2020
لماذا يصر العدوان السعودي على إستمرار الحرب باليمن بشهر رمضان؟
لماذا يصر العدوان السعودي على إستمرار الحرب باليمن بشهر رمضان؟
2 أيار 2020
هل خرج وحش ‘‘داعش‘‘ من القمقم ثانية في العراق؟
هل خرج وحش ‘‘داعش‘‘ من القمقم ثانية في العراق؟
2 أيار 2020
سلطات البحرين تعامل المعتقلين السياسيين كأسرى حرب !
سلطات البحرين تعامل المعتقلين السياسيين كأسرى حرب !
2 أيار 2020
بالفيديو: العدوان السعودي يستهدف غذاء الشعب اليمني
بالفيديو: العدوان السعودي يستهدف غذاء الشعب اليمني
2 أيار 2020
الرئيس روحاني: نشهد منحى تنازلياً لمرض كورونا في البلاد
الرئيس روحاني: نشهد منحى تنازلياً لمرض كورونا في البلاد
1 أيار 2020
الخليج الفارسي بيتنا ومكان تواجد الشعب الايراني العظيم
الخليج الفارسي بيتنا ومكان تواجد الشعب الايراني العظيم
30 نيسان 2020
الرئيس روحاني: نواجه الحظر ومؤامرات الأعداء وكورونا معاً
الرئيس روحاني: نواجه الحظر ومؤامرات الأعداء وكورونا معاً
30 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن